Conte a Porta a Porta: “Rientro a scuola, dad almeno al 50% da gennaio”

Giuseppe Conte sarà ospite a Porta a Porta alle 23.20: "Ci sono stati momenti molto difficili, soprattutto all'inizio. Ora dobbiamo ripartire".

È atteso per le 23.20 di mercoledì 23 dicembre l’intervento di Giuseppe Conte a Porta a Porta, su Rai Uno, ma sono già trapelate alcune indiscrezioni circa le parole del premier che, ospite di Bruno Vespa, avrebbe annunciato la volontà di voler portare la “didattica a distanza almeno al 50% per le scuole secondarie superiori con il massimo di flessibilità” a partire dal 7 gennaio.

Porta a Porta, Conte sulla scuola

“Dobbiamo ripartire” anche per quanto riguarda la didattica in presenza, ha spiegato Conte, proprio in quello che per molti studenti delle scuole secondarie potrebbe essere l’ultimo giorno di lezioni a distanza.

Manca ancora l’ufficialità, però, e restano tante le incognite per quanto riguarda la maturità e la durata dell’anno scolastico, che potrebbe protrarsi fino a fine giugno. Continua, nel frattempo, il botta e risposta tra il governo centrale e le regioni, con il governatore Vincenzo De Luca che rimanda la decisione al prossimo anno.

“Non ho mai pensato di non farcela” ad affrontare l’emergenza sanitaria, continua il primo ministro, confessando però “che ci sono stati momenti molto difficili, soprattutto all’inizio.

È stato difficile prendere le prime decisioni, le zone rosse, il lockdown. Quando abbiamo cominciato a vedere i decessi per me è stato un momento particolarmente sofferto“.