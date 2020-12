Il ministro Speranza ha affidato ad un messaggio sui social gli auguri di Natale, rivolgendoli in particolare a chi garantisce cure e servizi.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto giungere via social il suo messaggio di auguri in occasione del Natale 2020, il primo vissuto in tempi di pandemia tra distanziamento, lontananza, restrizioni, divieti e timori del contagio.

Gli auguri di Natale di Speranza

Nell’augurare serene festività a tutti, l’esponente del governo ha indirizzato le sue parole soprattutto “a chi in questi giorni sarà al lavoro per assicurare cure e servizi essenziali, a chi è malato e a chi sta soffrendo, agli italiani che rinunciano ad una parte di festeggiamento per il bene di ciascuno“.

Già nelle ore precedenti Speranza aveva condiviso un videomessaggio di incoraggiamento e ringraziamento agli operatori sanitari in occasione dell’inizio della “più grande campagna vaccinale mai vista a livello mondiale“.

Contando sull’energia e sulla passione di medici e infermieri, aveva infatti ringraziato questi ultimi per il lavoro svolto nella lotta al coronavirus e per quello che svolgeranno in futuro.

“Penso che l’Italia abbia dimostrato di avere nel servizio sanitario nazionale una pietra preziosa da difendere con tutta la forza“, aveva affermato dicendosi convinto che anche nei mesi difficili si dimostrerà all’altezza della grande sfida. Agli auguri del ministro hanno fatto eco quelli del Premier Conte che, in un video pubblicato sui social.

Orgoglioso per la risposta dimostrata dai cittadini alla pandemia, ha colto l’occasione per augurare a tutti un buon Natale consapevole che, nonostante diverso rispetto a quello degli anni precedenti, sarà comunque autentico.