Intervenuto alla CNN, il leader di Italia Viva Renzi si è espresso a favore di Mario Draghi dichiarando che salverà l'Italia con il Recovery Plan.

Mario Draghi potrebbe essere l’uomo giusto per governare l’Italia. Ne è convinto il senatore e Leader di Italia Viva Matteo Renzi che intervenuto alla CNN ha messo in luce come Draghi possa spingere il Paese nella giusta direzione non solo per ciò che riguarda il Recovery Plan, ma anche nell’ambito della campagna vaccinale.

Una posizione a favore di Mario Draghi quella di Renzi espressa chiaramente anche sui social dichiarando come tutte le persone dovrebbero sostenere il Governo di Mario Draghi accogliendo “l’appello del Presidente Mattarella”.

Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente #Mattarella e sostenere il governo di Mario #Draghi. Ora è il tempo della sobrietà. Zero polemiche, Viva l’Italia pic.twitter.com/x59EyKiRXI — Matteo Renzi (@matteorenzi) February 3, 2021

Renzi interviene alla CNN

“Quando eravamo nel pieno della crisi dell’euro, sei, sette anni fa, Mario Draghi fu l’italiano che salvò l’Europa, ora penso che Draghi sarà l’europeo che salverà l’Italia con il Recovery Plan”. Sono le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi che alla CNN ha parlato di come Mario Draghi possa essere l’uomo giusto “in grado di spingere l’Ue nella giusta direzione soprattutto nella campagna vaccinale”.

Anche per ciò che riguarda l’impatto di Draghi come uomo politico a livello europeo Renzi non ha dubbi dichiarando: “abbiamo perso alcune opportunità sui vaccini e credo che un uomo con le qualità, le capacità e una leadership come Draghi dovrebbe essere molto importante anche nelle riunioni del Consiglio europeo, per aiutare la presidente Ursula von der Leyen e gli altri leader a riportare la Ue a un ruolo di leadership, tirandola fuori dalle difficoltà”.