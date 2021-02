Chi è Mariastella Gelmini, esponente di Forza Italia e ministra per gli Affari regionali e le Autonomie del governo Draghi.

Mariastella Gelmini è la nuova ministra per gli Affari regionali e le Autonomie del governo guidato dall’ex governatore della BCE Mario Draghi: l’esponente forzista e fedelissima di Silvio Berlusconi torna così al governo dopo dieci anni.

Chi è Mariastella Gelmini

Nata a Leno (provincia di Lecco) il 1 luglio 1973, la Gelmini si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Brescia. In Forza Italia sin dalla prima ora, la sua carriera politica inizia nel 1998 quando, a 25 anni, viene eletta presidente del Consiglio comunale di Desenzano del Garda. Nel 2002 svolge l’incarico di assessore al Territorio della provincia di Brescia, nel 2005 entra in Consiglio Regionale e l’anno seguente si sposta dal locale al nazionale venendo eletta alla Camera dei deputati.

Dal 2008 al 2011 Berlusconi la nomina come ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel suo quarto governo. Dal 19 marzo 2013 è vicecapogruppo vicario del gruppo del Popolo della Libertà alla Camera e nello stesso anno, dopo lo scioglimento del partito, aderisce in Forza Italia di cui dal 2014 è membro del Comitato di Presidenza e coordinatrice della forza politica in Lombardia.

Nella tornata elettorale del 2018 viene rieletta alla Camera nel collegio uninominale di Desenzano del Garda per la coalizione di centrodestra e diviene capogruppo di Forza Italia a Montecitorio.

Incarico per cui a maggio 2019 si dimette da coordinatrice regionale del partito lombardo. Berlusconi l’ha scelta come membro di entrambi i coordinamenti di FI nominati nel 2019 e nel 2020. Mariastella Gelmini si accinge ora ad occuparsi di Affari regionali e Autonomie all’interno dell’esecutivo guidato da Mario Draghi succedendo a Francesco Boccia.