Il saluto da parte dell’ex premier Giuseppe Conte ha fatto registrare un importante primato. Stando a quanto riportato dalla pagina di Twitter “Facebook’s Top 10 Link Posts in Italy”. Il suo post è tra i primi 10 post per numero di interazioni di Facebook al mondo.

Record per Giuseppe Conte. Il suo post di saluto ha catturato l’attenzione di milioni di utenti non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo.

A riportarlo il profilo di Twitter “Facebook’s Top 10 Link Posts in Italy” che ha pubblicato una top 10 con i post che hanno registrato il maggior numero di interazioni su Facebook. Neanche a dirlo il post di Conte risulta primo con 1,1 milioni di like. I commenti sono oltre 305 mila, mentre le condivisioni sono 133.595.

The goodbye Facebook post from @GiuseppeConteIT is currently the top #1 post ranked by total interactions on the entire platform. Also in the top 10 the post by @AndreaScanzi on the same topic. pic.twitter.com/woSjeLdal6

