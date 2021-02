Vaccinazioni in caserme, palestre e aeroporti e zone rosse locali per limitare la circolazione delle varianti: le ipotesi sul piano del governo Draghi.

Son diverse le ipotesi sulla strategia che che adotterà il nuovo governo a guida Mario Draghi per contrastare l’emergenza sanitaria: tra queste l’istituzione di zone rosse mirate per limitare la diffusione delle varianti, l’utilizzo di caserme e palestre per le vaccinazioni e un maggior coinvolgimento della Protezione Civile.

Vaccinazioni in caserme e palestre e zone rosse

Il cambio di passo potrebbe giungere dopo l’allarme lanciato dall’Istituto Superiore di Sanità sulla mutazione inglese del virus, più contagiosa e secondo uno studio anche più letale. Per il momento il piano sembra escludere un lockdown generalizzato come invocato da consulente del Ministero della Salute Walter Ricciardi per puntare maggiormente su interventi mirati nelle zone di maggior diffusione.

Non è escluso che la presenza delle varianti porti ad un ritocco dei parametri per stabilire il colore delle regioni.

Attualmente gli indici di contagio da superare per entrare in fascia rossa e arancione sono fissati rispettivamente a 1.25 e a 1, ma gli scienziati potrebbero abbassare ulteriormente le soglie. Sarà poi il governo a dover stabilire quali attività tenere aperte e quali invece vietare nelle varie aree.

A tal proposito si starebbe pensando di coinvolgere militari e volontari della Protezione civile e allargare i luoghi di somministrazione ad hangar e caserme ma anche alle palestre e agli aeroporti.

L’esempio da seguire in questo caso è quello del Lazio, che ha reperito un’ala dello scalo Leonardo da Vinci per effettuare le iniezioni. L’ipotesi più probabile è che il supporto ai governatori arrivi dalla struttura che dipende da Palazzo Chigi e che al commissario Arcuri rimanga di competenza soltanto l’approvvigionamento delle dosi.