I ministri, insieme ai presidenti Brusaferro e Locatelli, presenteranno il nuovo Dpcm alle 18.45: non sarà presente il premier Draghi.

É attesa per oggi pomeriggio la firma del nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo da parte del premier Mario Draghi: molte delle regole da inserirvi sono già state decise ma ci sono ancora diversi nodi da sciogliere nella cabina di regia e nel successivo incontro con i governatori delle regioni.

Per conoscere con precisione le misure contenute nel nuovo provvedimento bisognerà attendere le 18.45. A presentare il Dpcm non sarà il presidente del Consiglio (come accadeva con Giuseppe Conte durante le conferenze stampa in diretta streaming) ma il ministro della Salute Roberto Speranza, la ministra degli Affari regionali Maria Stella Gelmini, il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e quello del Css Franco Locatelli.

Scuole chiuse in zona gialla e arancione

Tra le ipotesi più contestate c’è quella che riguarda la scuola. Su proposta del Cts, la cabina di regia che si è riunita a Palazzo Chigi avrebbe infatti accettato l’introduzione di un nuovo parametro per decidere quali istituti possano restare aperti e quali, invece, dovranno tornare alla didattica a distanza. Il discrimine corrisponde a 250 casi Covid ogni 100mila abitanti (per intere regioni o per singole province o comuni) per almeno 7 giorni consecutivi anche in area gialla e arancione.

Oltre questa soglia, le scuole dovranno chiudere.

Nuovo dpcm, oggi la firma

Per quanto riguarda le regole già fissate, troverà conferma il coprifuoco in tutte le fasce (con una riduzione in quella bianca dalle 23:30 alle 5), il divieto di spostamento tra regioni e quello di recarsi nelle seconde case in zona arancione scuro o rossa. Allo stesso modo chi vive in una di queste due fasce non potrà andarci nemmeno se l’abitazione si trova in una zona di un altro colore.

Per quanto riguarda le visite a parenti e amici, sarà confermato il divieto di recarsi in una casa privata diversa dalla propria. Nemmeno una sola volta nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi. Definitiva anche la chiusura dei parrucchieri e dei barbieri in zona rossa così come quella dei mercati “salvo le attività di vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici“. Palestre e piscine resteranno invece chiuse su tutto il territorio nazionale così come le sale Bingo e le sale giochi.

I nodi che il governo deve ancora sciogliere prima dell’approvazione definitiva del decreto sono due: la scuola e i negozi. Se infatti nella zona rossa tutte le scuole di ordine e grado verranno chiuse, vi sono dei dubbi su quella arancione. Alcuni governatori hanno già firmato ordinanze che dispongono la didattica a distanza anche in questo livello di rischio. Ma l’esecutivo vorrebbe stabilire una norma a livello centrale per avere maggiore omogeneità. Per ciò che riguarda i negozi, gli esperti del Comitato tecnico-scientifico e alcuni ministri vorrebbero che chiudessero nelle aree in cui vengono chiuse le scuole. Ma non tutti sono d’accordo e si dovrà trovare una quadra entro il pomeriggio.