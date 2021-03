Draghi a Bergamo per la giornata delle vittime covid: il programma.

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus, il Presidente del Consiglio Mario Draghi si recherà a Bergamo, territorio simbolo dell’emergenza, dove il covid ha colpito molto duramente. Nello specifico, come riferito da forti governative, il Premier presenzierà alle 11:00 alla deposizione di una corona di fiori al Cimitero monumentale della città, mentre alle 11:15 ci sarà l’inaugurazione del Bosco della Memoria dove verranno messi a dimora i primi 100 alberi.

L’intero evento dovrà svolgersi senza la partecipazione dei cittadini a causa dell’emergenza sanitaria e della zona rossa. La cerimonia verrà trasmessa dalla Rai e sui canali ufficiali della Presidenza del Consiglio.