La stragrande maggioranza degli elettori M5S vorrebbe l'ex premier Conte come leader della forza politica.

Secondo gli ultimi sondaggi realizzati da Demos per Repubblica il 70% degli elettori del M5S vorrebbe Giuseppe Conte come leader. Una circostanza che, secondo altre rilevazioni, porterebbe il Movimento ad essere votato da una platea più ampia che potrebbe anche farlo tornare al secondo posto per consensi dopo la Lega.

Sondaggi politici su Conte leader M5S

Dal sondaggio è emerso che sei elettori pentastellati su dieci vorrebbero sostituire al direttorio un unico leader contro il 37% che privilegia l’ipotesi di istituire un organo collegiale formato da cinque componenti. La figura che la stragrande maggioranza vorrebbe come guida della forza politica è l’ex premier Conte, ritenuto sempre più vicino al Movimento e degno di fiducia. Minimi invece i consensi per gli altri leader: soltanto il 6% rivorrebbe Luigi Di Maio come leader mentre Alessandro Di Battista, Vito Crimi e il garante Beppe Grillo si fermano al 3%.

La rilevazione ha anche sondato il sentiment degli elettori pentastellati riguardo al rapporto con il Partito Democratico. I risultati mostrano che un terzo di essi ritiene che sia giusto costruire un rapporto solido e stabile con i dem in vista delle prossime elezioni mentre il 40% preferisce un’alleanza senza vincoli.

Percentuali contrarie quelle rilevate tra gli elettori del PD, di cui il 40% vorrebbe una coalizione mentre il 30% preferisce un’intesa senza rinunciare ognuno alla propria autonomia.

In ogni caso il 70% dei sostenitori di entrambe le forze politiche è orientata verso un percorso comune senza comunque arrivare alla formazione di un partito unico.