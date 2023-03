Poliziotta stuprata a Napoli, condannato il suo aggressore: a carico di un bengalese 23enne sono stati inflitti 14 anni di carcere per violenza e tentato omicidio. L’uomo, un senza fissa dimora, era stato processato quale autore dell’aggressione e dello stupro avvenuto nella notte tra il 19 ed il 20 ottobre scorso. Il pubblico ministero Tufano e il pm aggiunto Falcone avevano chiesto 12 anni ma le toghe giudicanti hanno aumentato la pena in sede di un rito abbreviato presieduto dal giudice per le udienze preliminari Colucci.

Poliziotta stuprata, condannato l’aggressore

La donna era smontante dal turno quando mentre stava raggiungendo la sua auto era stata colpita alla testa da un sasso, poi aggredita dal 23enne che l’aveva trascinata all’interno del porto e l’aveva stuprata. Dopo la fuga dell’offender la vittima era riuscita a chiamare i soccorsi ed i colleghi.

I colleghi tutti intorno alla vittima

Da quanto spiega Fanpage oggi in aula era presente vittima, costituitasi parte civile e difesa dall’avvocato Paolo Granato. A sentenza letta i colleghi l’hanno attorniata in un gesto di sollievo, protezione di corpo e senso di soddisfazione per la giustizia che è stata fatta in dibattimento. L’imputato era presente anch’egli nell’aula del Gup da cui è uscito condannato.