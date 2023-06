Ci sono alcune dichiarazioni che il questore Roberto Massucci ha rilasciato riguardo alla vicenda dei poliziotti arrestati a Verona per alcune presunte violenze nei confronti di alcune persone sottoposte alla loro custodia. Massucci è arrivato a Verona lo scorso Aprile, quando gli atti violenti e le indagini erano già terminati,ma gli agenti in questione dovevano essere ancora arrestati. Il questore ha usato due parole chiave sul caso: “Dolore e dovere”. Massucci ha voluto precisare, tramite alcune parole riportate da varie testate come Rainews e Adnkronos: “Siamo stati molto attenti a essere scrupolosi a raccogliere tutti gli elementi tecnici e testimoniali necessari a portare avanti queste indagini”.

Poliziotti arrestati a Verona, Massucci: “La polizia non copre alcun abuso”

Nel corso di un’intervista a Repubblica, Roberto Massucci ha dichiarato: “Tutto quello che abbiamo fatto è stato doloroso ma doveroso. Il messaggio che vogliamo dare non deve avere sottintesi: la Polizia di Stato non è disponibile a coprire alcun abuso, a maggior ragione quando sono commessi da chi, come noi, dedica la propria vita a difendere i cittadini”. Il questore di Verona ha ribadito che coloro che non si sono comportati da poliziotti, anche nel caso in cui non si siano macchiati in prima persona “di eventuali reati”, dovranno fornire “risposte convincenti”.

Un “momento doloroso” per il questore

Massucci ha tenuto a precisare: “La divisa che portiamo va onorata ogni giorno, e questo non è un modo di dire”. Il questore ha tuttavia aggiunto che, nonostante il “momento doloroso” è comunque soddisfatto che la Polizia di Stato abbia fornito le risposte dovute.