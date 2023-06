Un morto e due feriti: è il bilancio dell'incidente avvenuto sulla Bazzanese, in provincia di Bologna.

Grave incidente nella notta a Ponte Ronca, in provincia di Bologna: nello scontro ha perso la vita una 19enne, mentre altre due donne si sono ferite.

Incidente stradale nella notte: morta una 19enne e due ferite

È di un morto e due feriti il ​​bilancio del tragico incidente stradale avvenuto verso la scorsa notte, 6 giugno, intorno alla 01:30, sulla Nuova Bazzanese, a Ponte Ronca di Zola Predosa, in provincia di Bologna.

Ad avere la peggio nello scontro è stata una ragazza di 19 anni che era al volante di una Dacia Duster. L’altro veicolo coinvolto nel frontale, invece, era un furgone Fiat Ducato. A bordo di quest’ultimo viaggiavano altre due donne.

La dinamica dell’incidente e i precedenti

La 19enne è morta quasi subito, mentre le due donne – di 45 e 62 anni – sono state trasportate in ospedale in condizioni di media gravità. Sul posto, oltre al 118 e ai vigili del fuoco, presenti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. Pesanti i disagi alla viabilità lungo la Bazzanese, anche nella prima mattinata di oggi.

Nell’ultimo mese le strade della provincia emiliana sono state interessate da numerosi gravi incidenti, che hanno portato a diversi decessi e ad altrettanti feriti.