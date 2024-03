Donald Tusk, primo ministro della Polonia, ha dichiarato che la guerra con la Russia è inevitabile e che l’Unione Europea deve armarsi.

Polonia, primo ministro Tusk: “Guerra con la Russia inevitabile”

Secondo Donald Tusk, primo ministro della Polonia, la guerra sta per arrivare in Europa. Lo ha dichiarato in un’intervista a La Repubblica, parlando del pericolo russo alle porte dell’Europa. “Non voglio spaventare nessuno, ma la guerra non è più un concetto del passato. È reale, è già iniziata più di due anni fa. La cosa più preoccupante è che ogni scenario è possibile” ha dichiarato.

Tusk ha spiegato che “è la prima volta dal 1945 che ci troviamo in una situazione del genere. So che sembra devastante, soprattutto per i più giovani, ma dobbiamo abituarci mentalmente all’arrivo di una nuova era. È l’era prebellica. Non sto esagerando. Sta diventando ogni giorno più evidente“. Il premier ha aggiunto che l’obiettivo principale deve essere quello di proteggere l’Ucraina dall’invasione russa, sottolineando che l’Europa deve fare di più per quanto riguarda la difesa.

Polonia, primo ministro Tusk: “L’Europa deve armarsi”

Il primo ministro ha spiegato che noi europei “dobbiamo spendere il più possibile per acquistare attrezzature e munizioni per l’Ucraina, perché stiamo vivendo il momento più critico dalla fine della Seconda guerra mondiale. I prossimi due anni saranno decisivi. Se non riusciremo a sostenere l’Ucraina con attrezzature e munizioni sufficienti, se perderà, nessuno in Europa potrà sentirsi al sicuro“. Tusk è sicuro che Putin userà la strage al Crocus City Hall di Mosca come scusa per inasprire la guerra in Ucraina, visto che ha già iniziato ad incolparla per l’attentato.

“La cosa più importante per la sicurezza dell’Europa è l’intesa e la cooperazione tra Francia, Germania e Polonia sulla difesa. La Polonia, grazie alla sua posizione geografica e al suo attivismo nell’area, può svolgere un ruolo molto costruttivo. Nell’Ue esistono vari formati. Quando sono diventato primo ministro, la mia prima iniziativa è stata quella di rinnovare le relazioni con i Paesi nordici, in particolare con la Svezia e la Finlandia quando hanno aderito alla Nato. In termini di solidarietà sulle questioni di sicurezza, è un formato estremamente promettente. E ora sto cercando di migliorare le relazioni con i colleghi del gruppo di Visegrad” ha aggiunto Tusk.