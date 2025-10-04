Un’esplosione improvvisa ha scosso oggi Pomigliano d’Arco, nel Napoletano, colpendo un’officina di autodemolizioni e causando feriti gravi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e il personale sanitario, mentre le autorità locali stanno cercando di fare luce sulle cause dell’incidente.

Pomigliano, esplosione in un’officina di autodemolizioni

Stamattina un’esplosione ha interessato un’officina di autodemolizioni situata in via San Giusto, a Pomigliano d’Arco.

L’origine dello scoppio è ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Pomigliano e della compagnia di Castello di Cisterna per effettuare rilievi e avviare le indagini.

Testimoni hanno raccontato di un forte boato seguito da fiamme e fumo, che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei residenti e dei vicini dell’officina.

Pomigliano, esplosione in un’officina di autodemolizioni: bilancio grave

L’esplosione ha provocato il ferimento di tre operai. Due di loro sono in condizioni critiche, di cui uno in pericolo di vita, e sono stati trasferiti all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il terzo operaio, rimasto ferito in maniera meno grave, ha ricevuto le prime cure sul luogo dell’incidente prima di essere portato all’Ospedale del Mare di Ponticelli.

Le autorità sanitarie e i soccorritori stanno monitorando attentamente la situazione dei feriti, mentre proseguono gli accertamenti sulle cause dell’incidente.