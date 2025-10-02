L’esplosione e il crollo parziale di un palazzo residenziale nel Bronx hanno scosso una tranquilla mattina di ottobre a New York, generando paura tra i residenti e attirando immediatamente l’attenzione dei media locali.

Crollo parziale di un edificio a New York: cause e primi soccorsi

Una sezione di un palazzo residenziale di 20 piani situato nel quartiere Mott Haven del Bronx, a New York, è crollata parzialmente a seguito di una violenta esplosione.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l’origine della deflagrazione potrebbe essere stata una fuga di gas all’interno dei condotti, che ha danneggiato un canale verticale utilizzato per lo smaltimento dei rifiuti.

L’episodio, avvenuto intorno alle 08:15 locali di ieri, giovedì 1 ottobre, ha provocato il distacco di mattoni, condizionatori e altri detriti che sono caduti sulla strada e sugli edifici circostanti, causando grande spavento tra i residenti. Sul posto sono immediatamente intervenute numerose squadre di emergenza, tra cui vigili del fuoco, polizia e personale sanitario, mentre l’erogazione del gas è stata sospesa per garantire la sicurezza.

Evacuazioni e gestione dell’emergenza a New York: tragedia evitata

Nonostante la gravità dell’accaduto, non si registrano feriti né vittime. La presidente del distretto del Bronx, Vanessa Gibson, ha sottolineato come l’evento avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, ma che molte persone erano già uscite di casa e i bambini si trovavano a scuola al momento dell’esplosione.

Con l’ausilio di droni e cani da ricerca, le squadre di soccorso hanno controllato accuratamente le macerie per assicurarsi che nessuno fosse rimasto intrappolato. La zona circostante è stata evacuata, le strade chiuse e gli autobus deviati, mentre è stato allestito un rifugio temporaneo per gli sfollati.