Ponte del 1° novembre: 8 milioni di italiani in partenza

Un’indagine di Federalbeghi afferma che saranno circa 8 milioni e 369 mila gli italiani che si metteranno in viaggio in occasione del ponte di Ognissanti, vediamo nel dettaglio le stime di costi e mete.

Il ponte del 1° novembre: un bel giro d’affari

Nonostante un giro d’affari previsto di 3,77 miliardi di euro, i prezzi più alti avrebbero potuto generare entrate maggiori.

Il giro di affari stimato per il ponte di Ognissanti raggiungerà i 3,77 miliardi di euro, ma potrebbe essere stato ancora più elevato se non fosse stato per l’aumento dei prezzi dovuto all’inflazione. Il 45,5% dei vacanzieri ha ridotto le spese a causa dell’inflazione, mentre il 50,6% ha rinunciato alle vacanze per motivi economici, il 16,3% per spostare le ferie, e il 15,4% per questioni familiari.

8 milioni di italiani in viaggio: mete e costi

La spesa media per persona, comprensiva di trasporti, alloggio, cibo e divertimenti, ammonta a 451 euro. Le vacanze in Italia costano mediamente 410 euro, mentre all’estero raggiungono i 786 euro. La spesa si distribuisce tra pasti (27%), alloggio (25,5%), viaggio (25,4%), shopping (10%), e altre spese (12,1%).

Secondo un’indagine di Federalbeghi, l’89,8% dei vacanzieri italiani rimarrà in patria, con una preferenza per il mare (29,1%), località d’arte (24,7%), e montagna (21,5%). Il restante 10,2% opterà per destinazioni internazionali, tra cui grandi capitali europee (83,3%), mete extraeuropee (8,3%) e crociere (5,6%), la permanenza media è di 3,9 notti.

