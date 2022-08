Ponte Morandi, il comitato delle vittime del crollo: “Quanto dovremo aspettare per il memoriale?”

A quattro anni di distanza dal crollo del Ponte Morandi, il comitato delle vittime ha chiesto che venga eretto un memoriale in ricordo di chi non c'è più.

Sono passati quattro anni da quando il Ponte Morandi è crollato, una tragedia questa è ancora viva e continua a fare male. Proprio per tenere viva la memoria di quanto è successo e di chi non c’è più, dal comitato delle vittime è arrivato un appello chiedendo che venga eretto un memoriale: “Senza memoria non c’è progresso” ha affermato il presidente del comitato delle vittime Egle Possetti.

La richiesta dunque è che l’iter di realizzazione venga velocizzato.

Ponte Morandi, l’appello del comitato delle vittime: “Quanto dovremo aspettare per il memoriale?”

Egle Possetti – riporta ANSA – ha chiesto a gran voce che le vittime del crollo non vengano dimenticate: “Quanto ancora dovremo aspettare per il memoriale? Senza memoria non c’è progresso e le vittime del crollo di ponte Morandi non devono essere per alcuna ragione dimenticate”. Ha poi aggiunto: “Pensavamo che con il progetto definito e con il nulla osta allo spostamento dei reperti si potesse procedere più velocemente, invece”.

Attesa la commemorazione

Nel frattempo alle 10.30 di domenica 14 agosto prenderà il via la commemorazione alla quale parteciperà il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini. Alle 11.36 atteso, invece, il minuto di silenzio. Presenti infine anche 43 bambini che consegneranno un dono ai familiari del crollo.