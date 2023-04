Ponte sullo Stretto, Def: "Ad oggi manca copertura finanziaria"

Ponte sullo Stretto, Def: i costi

Dopo l‘ok dell’Unione Europea, è tempo di calcolare i costi aggiornati – le ultime cifre ufficiali risalivano al progetto approvato nel 2011 – per la costruzione del Ponte di Messina. In un allegato del Def (Documentazione economica e finanziaria) si stima che il Ponte in sé costerà almeno 13,5 miliardi, mentre per realizzare le opere complementari al collegamento ferroviario “lato Sicilia e lato Calabria, che dovranno essere oggetto del contratto di programma con Rfi” serviranno almeno altri 1,1 miliardi.

Le altre opere

Ancora da stimare, invece, il costo delle opere “di ottimizzazione e complementari alle connessioni stradali“, che considerate “di minor impatto economico, verranno meglio definite e dettagliate nell’ambito dei prossimi contratti di programma con Anas”.

Le coperture finanziare

Nel già citato allegato del Def però, viene anche specificato che “non esistano coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, queste dovranno essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di bilancio”.

Fonti Mit: “Ovvio manchi copertura”

“È ovvio che manchi la copertura per il Ponte sullo Stretto: sarà reperita con la legge di bilancio, come sempre avviene per tutte le grandi opere inserite nella programmazione infrastrutturale del Def”. Così fonti del Ministero delle Infrastrutture spiegano come il Def sia un documento di programmazione, non di stanziamento di risorse, puntualizzando che non c’è ancora nemmeno la società ad hoc per il progetto.