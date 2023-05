Pontecorvo, 30enne evita un cinghiale e si schianta contro un muro: ferito

L’ennesima riprova del fatto che il problema c’è ed è problema serio arriva dalla provincia di Frosinone, per la precisione da Pontecorvo, dove un automobilista 30enne evita un cinghiale e si schianta contro un muro, rimanendo ferito. Secondo quanto riportato da Il Messaggero l’incidente innescato dall’animale si è verificato lungo la strada provinciale per Esperia.

Evita un cinghiale e si schianta contro un muro

Il sinistro è avvenuto nel corso del week end sulla strada provinciale che collega Pontecorvo ad Esperia. In quel frangente il giovane in questione è rimasto vittima di un grave incidente. Da quanto si apprende la vittima si trova ricoverata, “con un’importante frattura facciale, all’ospedale Spaziani di Frosinone”. L’emergenza cinghiali senza fine sulle strade della provincia di Frosinone fa dunque un’altra vittima, con il 30enne che stava tornando dal turno di lavoro, quando, arrivato alle porte della frazione di Sant’Oliva in curva si è trovato di fronte un grosso cinghiale.

Il racconto e l’appello a “fare qualcosa subito”

Ha raccontato il giovane alla testata: “Istintivamente ho frenato e sterzato, ho urtato contro un muretto e poi mi sono trovato capovolto ad un lato della strada. Ora sono in ospedale e dovrò essere operato”. Poi l’appello: “Bisogna fare qualcosa, ho rischiato veramente grosso. Il mio appello è: fermate questa emergenza”. Sul posto erano accorsi gli operatori sanitari dell’Ares 118 per il trasferimento, allo Spaziani di Frosinone, dove il ragazzo dovrà essere sottoposto ad intervento maxillofacciale.