Pornhub, diffida degli Uffizi: rimosse le opere dal tour “Classic Nudes”

Il museo degli Uffizi ha diffidato Pornhub. Dopo la diffida sono state rimosse le opere dal tour erotico chiamato "Classic Nudes".

Il museo degli Uffizi ha diffidato Pornhub. Dopo la diffida sono state rimosse le opere dal tour erotico chiamato “Classic Nudes“. Anche il Museo del Prado di Madrid e il Louvre di Parigi si sono lamentati.

Pornhub, diffida degli Uffizi per il tour “Classic Nudes”

La Galleria degli Uffizi di Firenze, il Museo del Prado di Madrid e il Louvre di Parigi si sono lamentati contro Pornhub, sito internet di video pornografici più visitato al mondo. I contenuti che fanno riferimento alle opere d’arte di proprietà di queste tre istituzioni sono stati rimossi da “Classic Nudes“, guida interattiva ad alcune opere d’arte in versione erotica, tra quelle che si trovano nei principali musei del mondo.

Il tour erotico delle opere d’arte rimane online. La guida interattiva di Pornhub non è stata cancellata, ma le opere di questi tre musei, che hanno sporto una diffida, sono state ufficialmente rimosse.

Pornhub, il tour “Classic Nudes” e i video ispirati alle opere d’arte

Il contenuto derivato dai dipinti di altri importanti musei, come il Musée d’Orsay di Parigi, la National Gallery di Londra e il Metropolitan Museum of Art di New York, faranno ancora parte della guida interattiva di Pornhub.

La notizia è stata pubblicata sull’edizione online della rivista specializzata The Art Newspaper. Il museo degli Uffizi, dopo il lancio del tour, aveva annunciato di voler far causa a Pornhub per violazione del copyright. Si sono opposti in modo particolare all’uso della “Venere di Urbino” di Tiziano. Un rappresentate degli Uffizi, in un’intervista per The Art Newspaper, ha detto che il museo considera l’uso di Pornhub dei suoi dipinti “totalmente illegale” e “fatto senza alcun permesso“.

Il Louvre ha avviato un’azione legale insieme alla Galleria degli Uffizi per l’uso del dipinto del tardo XVI secolo “Gabrielle d’Estrees e una delle sue sorelle” di un artista sconosciuto. Stessa cosa per il Museo del Prado, per quanto riguarda l’uso di alcune opere, come “La Maja Desnuda” di Francisco de Goya. L’azienda aveva lanciato questo progetto come mezzo per aiutare i musei a recuperare visibilità dopo la crisi dovuta alla pandemia.

Pornhub: cos’è il tour “Classic Nudes”

“Classic Nudes” è un’iniziativa lanciata da Pornhub, una delle tante campagne per dimostrare la relazione tra l’arte e la pornografia. Lo scopo era quello di avvicinare le persone ai musei e all’arte, aumentando la visibilità dei musei in questo anno così difficile a causa della pandemia. Un’altra campagna, “Remastured“, è stata lanciata lo scorso maggio. Per questa iniziativa Pornhub ha collaborato con esperti di intelligenza artificiale per restaurare film erotici.