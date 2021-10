Porto Empedocle, Mirko morto in spiaggia: l’amico lo aiutò nel suicidio

Porto Empedocle, Mirko morto in spiaggia, l’amico minore lo aiutò nel suicidio o quanto meno lo istigò a compierlo, la terribile ipotesi della Procura

Tragedia del 25 agosto in Sicilia, a Porto Empedocle con il 26enne Mirko La Mendola morto in spiaggia. secondo una svolta nelle indagini su quel dramma l’amico lo aiutò nel suicidio: l’ipotesi della procura è stata avanzata nei confronti di un minore coinvolto nel gesto estremo del giovane che adesso è stato messo coattivamente in una comunità.

C’è dunque un colpo di scena nell’indagine per la morte del nisseno Mirko Antonio La Mendola. Il 26enne venne trovato morto sulla spiaggia di Punta Grande, tra Porto Empedocle e Realmonte, a fine agosto. I Carabinieri del Comando Compagnia di Caltanissetta hanno dato esecuzione alla misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal gip di Palermo nei confronti di un minore, amico della vittima.

Il giovanissimo è indagato per istigazione o addirittura aiuto al suicidio. Secondo le risultanze delle ricerche coordinate dal procuratore per i minori di Palermo, Claudia Caramanna e dai sostituti Paoletta Caltabellotta e Francesco Grassi, il minore ha avuto un ruolo attivo nella tragedia. In pratica avrebbe aiutato un amico a suicidarsi.

Come? Fornendogli persin “consigli utili a impedire che le persone a lui care potessero comprendere ciò che si accingeva a fare”.

Il minorenne è stato anche denunciato per detenzione “di ingente quantità di materiale pedopornografico e per la sua divulgazione per via telematica”.