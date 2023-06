Posizionamento organico di un sito: quali sono i metodi più efficaci?

Il buon posizionamento di un sito web è strettamente correlato con la sua visibilità. Qualsiasi azienda che vuole avere successo online deve per forza di cose essere ben visibile da chi è alla ricerca dei servizi o dei prodotti da questa offerti.

Ma a cosa ci si riferisce quando si parla di posizionamento organico?

Il posizionamento organico riguarda il ranking stabilito dall’algoritmo di Google in merito a un sito web, la posizione in cui lo farà apparire nella pagina dei risultati insieme agli altri competitors.

Il posizionamento organico prescinde pertanto dalle pubblicità, laddove si paga per apparire in altro nella SERP.

L’ottimizzazione per i motori di ricerca, conosciuta anche come SEO, è la branca del digital marketing che si occupa di migliorare la visibilità di un sito agli occhi dei motori di ricerca. In questo articolo scopriremo quali sono i metodi più efficaci per ottenere un posizionamento ottimale.

Link building

Uno dei fattori di ranking più influenti in assoluto nel posizionamento sono i link di qualità. Quando Google si accorge che dei siti con buon traffico e buona reputazione citano in un link il nostro sito, tende a valutare quest’ultimo come una risorsa degna di attenzione, che può essere utile ad altri utenti. Una buona strategia di link building sarà quindi essenziale. Per ottenere i risultati sperati sarà necessario rivolgersi a dei veri professionisti, come quelli di posizioneuno.it a realizzazione di campagne link building di qualità.

Creazione di contenuti di qualità

Un altro fattore essenziale è la cura dei contenuti. Google tende a snobbare, addirittura a penalizzare i contenuti scadenti, dando maggior risalto a quelli lunghi e approfonditi e che presentano delle informazioni originali. Poca o nessuna importanza viene data invece ai contenuti copiati da altre risorse presenti online.

Parole chiave pertinenti

Le parole chiave (keywords) pertinenti aiutano l’algoritmo di Google a inquadrare la nostra pagina e a classificarla nel giusto modo. Prima di iniziare a creare un contenuto, quindi, è importante che il copywriter sappia esattamente quali saranno le parole e le frasi che vengono cercate maggiormente dagli utenti per eseguire una ricerca pertinente.

Sito performante e responsive

Delle pagine troppo pesanti e che impiegano troppo tempo per caricarsi non vengono viste di buon occhio da Google. Sarà quindi necessario eseguire un’analisi del sito per migliorarne la struttura, aggiungendo ad esempio una site-map, utilizzando delle immagini meno pesanti e utilizzando un servizio di hosting di buona qualità.

Ottimizzazione per dispositivi mobili

Sempre più persone cercano online quello che gli serve utilizzando i dispositivi mobili. È quindi importante che il sito che si vuole posizionare sia ottimizzato per i dispositivi mobili.

Geolocalizzazione

In alcuni settori la geolocalizzazione è particolarmente importante. Grazie ad essa, il motore di ricerca potrà indicare la nostra attività a qualcuno che si trova geograficamente nella nostra zona.

Benché i fattori di ranking siano diversi quelli menzionati in questo articolo sono quelli più utili per migliorare il posizionamento in maniera organica.