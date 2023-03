Potenza, è possibile ottenere il certificato di morte. Il comune: "È un refuso"

A Potenza è possibile richiedere il proprio certificato di morte. Ma il Comune specifica: “Si tratta di un refuso. È già stato corretto”.

In realtà si è trattato solamente di un errore burocratico. Sì, infatti a Potenza non è possibile richiedere veramente il proprio certificato di morte – com’era facilmente intuibile.

Eppure, in uno dei moduli messi a disposizione dall’unità di direzione Servizi istituzionali e demografici del capoluogo lucano, era possibile chiedere il rilascio del “certificato di morte” e persino del “estratto per riassunto dell’atto di morte“. Ma si è trattato solamente di un refuso.

«Lo spettacolo più bello lo offre sempre il comune di Potenza. Il sottoscritto che chiede il proprio certificato di morte é la cosa più bella che la burocrazia mondiale possa offrire.

Maestri, ecco, non c’è altra parola da usare. Dar vita a un defunto, questo è il miracolo più bello del nostro comune, anche se solo per ottenere un Certificato della propria morte.

Non vedo l’ora di morire e di riempire il modulo. Sai che emozione.

Immagino che alla voce telefono sarà necessario il prefisso galattico dell’altro mondo, diamine, speriamo lo comunichino subito dopo il decesso».