Potenza, riaperta la chiesa dove fu ritrovato il cadavere di Elisa Claps

Sono passati più di 13 anni dal 17 marzo 2010, quando nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, nel centro di Potenza, è stato scoperto il corpo di Elisa Claps, scomparsa diversi anni prima. Questa mattina, 23 agosto 2023, l’edificio è stato riaperto, come confermato da fonti della curia arcivescovile potentina. Da tempo era stato avviato il progetto di riapertura al culto della chiesa, provocando non poche polemiche da parte della famiglia Claps, contraria a questa decisione.

Caso Elisa Claps: le tappe dell’omicidio

Elisa Claps era al terzo anno di liceo a Potenza quando, domenica 12 settembre 1993, è uscita di casa e non è più tornata. La giovane aveva comunicato alla famiglia di dover andare nella chiesa della Santissima Trinità con un’amica per una funzione religiosa. Il suo corpo è stato ritrovato 17 anni dopo, il 17 marzo 2010, con i resti della giovane occultati nel sottotetto della chiesa. Il ritrovamento è stato fatto da alcuni operai impegnati in lavori di ristrutturazione. Per il suo omicidio è stato condannato Danilo Restivo, accusato nel 2002 anche dell’omicidio di Heather Barnett, una vicina di casa di Borurnemouth, In Inghilterra, dove si era trasferito. La famiglia Claps si è sempre opposta all’apertura della chiesa, ritenendo che all’interno del luogo di culto non siano state effettuate tutte le indagini necessarie.