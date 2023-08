Un elicottero con a bordo 20 militari americani è precipitato in Australia. L’incidente è avvenuto durante un’esercitazione al largo di Darwin.

Elicottero Usa precipita con 20 marines

Alle ore 11 locali un elicottero Osprey con 20 militari tutti americani a bordo si è schiantato vicino all’isola di Melville, a circa 60 chilometri dalla costa australiana. Sul luogo dell’incidente sono in corso le operazioni di salvataggio e di recupero dei dispersi.

Secondo le emittenti Sky News e Abc diverse persone dell’equipaggio sarebbero state salvate, ma non ci sono ancora notizie su possibili vittime.

Il gruppo di marines era impegnato nelle esercitazioni “Predators Run” al largo di Darwin, che vede arruolati 2.500 militari provenienti da Australia, Stati Uniti, Indonesia, Filippine e Timor Est.

Nel 2017 il precedente incidente dell’Osprey

Fonti governative australiane confermano che a bordo dell’Osprey non c’erano australiani, ma solo personale militare americano. Sempre il velivolo Osprey, in dotazione all’esercito Usa, fu coinvolto in un incidente simile nel 2017. All’epoca precipitò in mare durante un’esercitazione in Australia. La sciagura provocò la morte di tre persone.

Il convertiplano Osprey opera anche in Italia

L’Osprey ha fatto la sua comparsa anche in Italia, nel 2021 sull’ammiraglia della Marina italiana, ed è un velivolo da trasporto tattico e assalto americano impiegato nelle operazioni di interoperabilità tra forze dell’Alleanza.

Il convertiplano americano può trasportare fino a 24 marines pronti al combattimento e 9 tonnellate di carico all’interno o 6,8 tonnellate sospese al gancio baricentrico.