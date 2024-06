Prefisso cellulare 328, a quale operatore corrisponde?

In seguito alla delibera 26/08/CIR dell’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni) per quanto riguarda la portabilità del numero di telefono (MNP), è possibile cambiare operatore telefonico e mantenere il proprio numero di telefono. In questo modo riconoscere l’operatore tramite il prefisso è quasi impossibile

Fino a qualche anno fa era più semplice conoscere a quale operatore telefonico apparteneva un numero di telefono: era sufficiente guardare le prime tre cifre del numero. La maggior parte delle compagnie telefoniche usava gli stessi prefissi per ogni operatore e di conseguenza era più facile individuare a quale gestore faceva riferimento l’utente della chiamata. Ora non è più così.

Come funziona la portabilità del numero di telefono

In seguito alla delibera 26/08/CIR dell’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni) per quanto riguarda la portabilità del numero di telefono (MNP), è possibile cambiare operatore telefonico e mantenere il proprio numero di telefono. In questo modo riconoscere l’operatore tramite il prefisso è quasi impossibile.

Ci sono, però, dei metodi efficaci per capire a quale operatore appartiene un numero di cellulare che tutti gli utenti possono sfruttare, in modo gratuito. Vediamo, quindi, come scoprire qual è l’operatore che gestisce un determinato numero di cellulare.

Quale operatore appartiene il prefisso cellulare 328

Per i clienti di TIM, uno dei metodi più utilizzati è sicuramente quello di anteporre il codice numerico 456 al numero di cui si vuole sapere l’operatore e avviare la chiamata. In alternativa è possibile mandare un SMS, inviando un messaggio di testo al 456 con la scritta “Info numero di telefono” (per i clienti di TIM)

Per quelli della Vodafone invece, oltre ad anteporre al numero il codice 456, è possibile sapere di quale operatore è il numero di cellulare inviando anche un SMS al 4563, scrivendo nel testo del messaggio solamente il numero di telefono da chiamare.

Anche per WINDTRE è possibile utilizzare il codice 456. In questo caso, però, funziona solo il servizio a chiamata. Non è possibile usare il servizio SMS.