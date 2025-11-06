Premio Allevamento al Femminile: Celebrare e Valorizzare le Donne nel Settore Zootecnico

Il Premio Allevamento al Femminile onora le donne innovative nel settore zootecnico italiano, riconoscendo il loro impatto significativo e il loro contributo alla crescita e sostenibilità dell'allevamento.

Il Premio allevamento al femminile, promosso da Zoetis Italia, si è concluso con una cerimonia di premiazione presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna. Questo evento ha segnato la fine della prima edizione di un progetto innovativo, mirato a mettere in luce le storie e i progetti delle donne che contribuiscono a rendere il settore zootecnico italiano più inclusivo, sostenibile e innovativo.

Il progetto, avviato nel 2025, ha ricevuto numerose testimonianze da professioniste del settore e ha dato vita a un premio che è diventato un simbolo di cambiamento e valorizzazione.

Riconoscimenti e protagoniste

Durante la giornata, si sono riunite le principali associazioni di categoria, tra cui Assocarni, UnaItalia, Anmvi e Quelle del Latte, tutte impegnate a sottolineare l’importanza di valorizzare le esperienze virtuose nel settore. Le vincitrici dell’edizione 2025 sono state Rossella Pedicone, Emanuela Sorgia e Alberta Rabitti, che si sono distinte per il loro contributo significativo e per la loro visione orientata al futuro.

Il valore dell’impegno femminile

Il CEO di Zoetis Italia, Carmelo Lombardo, ha dichiarato: “Quest’iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso una zootecnia moderna e giusta. Dare visibilità a chi lavora con passione è cruciale per ispirare il cambiamento e valorizzare il settore”. Lombardo ha espresso la sua soddisfazione per aver creato un momento di confronto tra le professioniste che quotidianamente si prendono cura della salute animale.

Innovazione e sfide nel settore zootecnico

Alessia Floris, responsabile del commercio estero di Assocarni, ha evidenziato l’importanza di parlare di innovazione nel settore dell’allevamento, specialmente in un periodo di rapida trasformazione. Le sfide che ci si trova ad affrontare, come la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale, sono sempre più complesse e richiedono un approccio innovativo e inclusivo.

Collaborazione per il futuro

Floriss ha proposto che, per costruire un settore zootecnico capace di affrontare le sfide future, è essenziale lavorare su tre fronti: collaborazione, competenze e comunità. Solo integrando innovazione e inclusione si potrà raggiungere un settore più forte e sostenibile.

Il supporto delle associazioni

Il supporto di UnaItalia al premio è stato un’opportunità per evidenziare il ruolo fondamentale delle donne nel settore. Lara Sanfrancesco, direttrice di UnaItalia, ha affermato che la leadership femminile non solo influenzerà il cambiamento generazionale, ma sarà la forza trainante per definire le competenze future nella zootecnia.

Marco Melosi, presidente di Anmvi, ha sottolineato l’importanza dell’empowerment professionale, evidenziando come l’iniziativa di Zoetis contribuisca a cambiare la percezione dell’allevamento, promuovendo il benessere degli animali e attirando sempre più professioniste nel settore.

Valorizzare il contributo femminile

Quelle del Latte ha condiviso la propria missione di riconoscere e valorizzare le competenze femminili nel settore zootecnico, sottolineando come il premio di Zoetis rappresenti un’importante occasione per far emergere talenti che, purtroppo, spesso rimangono nell’ombra.

Questa giornata presso l’Università di Bologna ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche l’inizio di un percorso di crescita collettiva, che mira a rendere il settore zootecnico sempre più innovativo e inclusivo.