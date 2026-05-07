Premio Spes 2026 a Ugo Zampetti per l'alto senso civico e il servizio alla Repubblica

Onorare chi ha servito la Repubblica con alto senso civico, dedizione alla collettività e un apporto concreto al rafforzamento dei valori democratici e della coesione sociale. Con questo obiettivo è nato il Premio SPES 2026, istituito dalla Fondazione AISES (Accademia per l'Innovazione, lo Svilupp...

Onorare chi ha servito la Repubblica con alto senso civico, dedizione alla collettività e un apporto concreto al rafforzamento dei valori democratici e della coesione sociale. Con questo obiettivo è nato il Premio SPES 2026, istituito dalla Fondazione AISES (Accademia per l’Innovazione, lo Sviluppo Economico e la Sicurezza), nell’ambito delle attività della SPES Academy “Carlo Azeglio Ciampi”.

Alla sua prima edizione, il riconoscimento è stato conferito al Consigliere Ugo Zampetti, Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Italiana. La cerimonia di premiazione si è tenuta presso il Casino dell’Aurora di Palazzo Pallavicini Rospigliosi a Roma alla presenza di numerose autorità tra cui i ministri Carlo Nordio e Alessandro Giuli.

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