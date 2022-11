Prende a schiaffi i passanti in centro a Milano: ricercato un italiano

Prende a schiaffi i passanti in centro a Milano: ricercato un italiano

Prende a schiaffi i passanti in centro a Milano: ricercato un italiano

Ore di follia si sono verificate nei quartieri del centro di Milano.

Nel capoluogo lombardo un uomo ha preso a schiaffi dei passanti senza motivo ed ha danneggiato alcuni scooter. Dopo le ricerche è stato fermato dagli agenti di polizia.

Prende a schiaffi i passanti in centro a Milano: ricercato un italiano

In pieno giorno, alterato dal consumo ingente di alcolici, un uomo italiano a piazza della Repubblica ha iniziato ad urlare e poi ha preso di mira degli scooter. Dopo aver attirato l’attenzione di alcune persone, l’ubriaco ha fatto cadere gli scooter urlando contro coloro che provavano a farlo ragionare e minacciandoli.

Non contento, l’uomo si è diretto a via Turati dove ha notato una donna che stava camminando e le ha tirato uno schiaffo in faccia.

Picchia una donna e prova ad aggrdire gli agenti di polizia

La donna aggredita si è spaventata ed è caduta dopo aver ricevuto la manata dall’ubriaco. Immediatamenti sono andati in suo soccorso altri passanti che hanno bloccato l’aggressore e chiamato la polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno ammanettato l’uomo caricandolo sulla volante.

Per arrestarlo sono stati necessari più di un poliziotto in quanto l’energumeno stava tentando di piacchiare i poliziotti e fare resistenza all’arresto.