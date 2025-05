Preparativi in corso nella Cappella Sistina

Nella storica Cappella Sistina, dove si svolgerà il prossimo conclave, fervono i preparativi. Le stufe, fondamentali per il processo di voto, sono già state installate. Queste stufe saranno utilizzate per bruciare le schede delle votazioni, un rituale che segna l’inizio di una nuova era per la Chiesa.

Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana, ha confermato che l’allestimento è in fase avanzata e che tutto è pronto per accogliere i cardinali.

Cardinali e lingue: una sfida comunicativa

Il prossimo conclave vedrà la partecipazione di cardinali provenienti da diverse nazioni, alcuni dei quali non parlano italiano. Bruni ha sottolineato che, sebbene non ci saranno interpreti professionisti all’interno della Cappella, i cardinali potranno comunicare tra loro. Durante le congregazioni generali, invece, sarà garantita la traduzione simultanea in diverse lingue, facilitando così il dialogo tra i partecipanti. Attualmente, mancano ancora quattro cardinali elettori, ma il numero totale di partecipanti rimane a 133, con solo due assenze per motivi di salute.

Un aspetto curioso riguarda le date di nascita di alcuni cardinali, come Antonio Canizares Llovera e John Njue, che sono stati ‘ringiovaniti’ nell’annuario pontificio. Questo ha sollevato interrogativi sulla loro idoneità a partecipare al conclave, dato che, secondo le informazioni precedenti, avrebbero superato l’età limite per essere elettori. Bruni ha chiarito che le informazioni sono state corrette con documentazione valida, evidenziando le difficoltà che alcuni Paesi affrontano nella gestione degli uffici anagrafici.

Temi di discussione tra i cardinali

Durante le congregazioni generali, i cardinali hanno affrontato questioni cruciali per il futuro della Chiesa. Tra i temi discussi ci sono stati l’evangelizzazione, la missionarietà, la comunicazione del Vangelo ai giovani e le sofferenze della Chiesa d’Oriente. Inoltre, si è parlato di sinodalità e collegialità, elementi fondamentali per la continuità del pontificato. Questi dibattiti sono essenziali per preparare il terreno al nuovo Papa, che dovrà affrontare sfide significative.

Il comignolo: simbolo di comunicazione

Un altro aspetto importante dei preparativi è il comignolo, che sarà il mezzo attraverso il quale il mondo esterno verrà informato sull’esito del conclave. Collegato a due stufe, il comignolo emetterà fumi di diverso colore: nero in caso di mancata elezione e bianco al momento della scelta del nuovo Papa. La tradizione vuole che, a partire dall’elezione di Ratzinger nel 2005, la fumata bianca sia accompagnata dal suono delle campane, un segnale inequivocabile per i fedeli di tutto il mondo.