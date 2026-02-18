Pressione politica e giudiziaria per riaprire i finanziamenti del progetto Gateway

Hochul e i sindacati richiedono il rilascio completo dei fondi federali per il progetto Gateway tra New York e New Jersey, denunciando interruzioni dei lavori e rischi per la sicurezza e l'occupazione

La disputa sui finanziamenti federali per il progetto Gateway è entrata in una nuova fase pubblica con l’annuncio dello sblocco parziale di contributi e la contemporanea richiesta di consegnare l’importo residuo. Gateway è una delle iniziative infrastrutturali più strategiche che collegano New York e New Jersey, e il suo destino ha assunto rilievo nazionale dopo che l’amministrazione del presidente Donald Trump ha congelato una tranche di finanziamenti.

La governatrice Kathy Hochul si è recata sul cantiere accompagnata da leader sindacali per chiedere il rilascio dei fondi rimanenti, sostenendo che l’incertezza politica sta mettendo a rischio posti di lavoro e la sicurezza delle infrastrutture. La tensione tra esecutivo federale e autorità statali si è sviluppata anche sui tavoli giudiziari, dove gli stati coinvolti hanno chiesto l’intervento dei tribunali.

Contesto e motivi della sospensione

Il blocco dei fondi è iniziato il 1 ottobre, nel mezzo di una storica chiusura parziale del governo federale, quando l’amministrazione ha annunciato la sospensione di finanziamenti destinati al progetto. In quell’occasione, l’intenzione dichiarata era di effettuare una revisione del rispetto di nuove norme su diversità, equità e inclusione, ma molti leader locali hanno interpretato la misura come una pressione politica per negoziare la fine della crisi istituzionale.

Impatto sui lavori e sulle risorse

Dopo lo stop, il consorzio che gestisce il progetto ha dovuto coprire spese correnti con risorse limitate, e a inizio febbraio i cantieri si sono bloccati. Secondo le autorità statali, senza la ripresa integrale dei pagamenti la costruzione rischiava di fermarsi completamente a partire dal 6 febbraio. Per gli operai e le maestranze, la situazione ha significato licenziamenti temporanei e una perdita di continuità operativa che può aumentare costi e tempi di realizzazione.

Azione legale e intervento giudiziario

New York e New Jersey hanno deciso di rivolgersi ai tribunali per ottenere il rilascio dei fondi, citando l’illegittimità della sospensione. La causa ha portato a un provvedimento del tribunale federale che ha ordinato il versamento di rimborsi per oltre 200 milioni di dollari, riconoscendo il pericolo di danni irreparabili al progetto.

Rilascio parziale dei fondi e reazioni

Nel corso di febbraio sono state rilasciate diverse tranche: un primo sblocco di 30 milioni di dollari seguito, il 17 febbraio e il 18 febbraio, da ulteriori 77 milioni. Nonostante questi versamenti, gli stati mantengono la richiesta di un recupero totale dei 205 milioni di dollari che erano stati congelati lo scorso autunno. La governatrice Hochul ha definito questi movimenti insufficiente e vincolati all’azione dei tribunali, sottolineando che il denaro è stato liberato solo dopo l’intervento giudiziario.

Argomentazioni politiche e implicazioni pratiche

I sostenitori del progetto mettono in evidenza che le gallerie esistenti sotto l’Hudson sono vetuste e danneggiate, con oltre un secolo di utilizzo e problemi aggravati dall’uragano Sandy. Per questo motivo, la modernizzazione e l’ampliamento tramite il programma Gateway sono presentati come opere necessarie per la sicurezza e la resilienza dei collegamenti ferroviari del corridoio nord-est.

Dall’altra parte, l’amministrazione Trump ha definito il progetto come un possibile boondoggle, ovvero un’iniziativa dal costo potenzialmente molto più elevato rispetto alle stime iniziali. Il presidente ha espresso preoccupazioni pubbliche sui possibili sforamenti di budget e ha ventilato l’idea di condizioni politiche o simboliche in cambio dello sblocco dei fondi, alimentando le polemiche.

Conseguenze a lungo termine

Esperti e rappresentanti sindacali avvertono che interruzioni ripetute nella costruzione non solo aumentano i costi complessivi del progetto, ma erodono anche la competenza tecnica e la forza lavoro specializzata necessarie per completare i lavori. La perdita di momentum organizzativo può tradursi in ritardi significativi e in una maggiore spesa pubblica nel medio termine.

La vicenda ha inoltre una forte componente politica: coinvolge responsabilità federali, amministrazioni statali e interessi locali, trasformando il finanziamento infrastrutturale in un terreno di scontro tra partiti. Per ora, però, la via giudiziaria ha mostrato di poter forzare lo sblocco di risorse, mentre la piena ripresa dei cantieri rimane condizionata alla consegna dell’intero ammontare richiesto dagli stati.

In assenza di una soluzione definitiva, la priorità rimane la sicurezza delle infrastrutture e la tutela del lavoro. La richiesta ripetuta della governatrice e dei sindacati è chiara: si esige certezza finanziaria per evitare che una decisione politica comprometta un’opera di importanza strategica per il corridoio nord-est.