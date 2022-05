Pressoterapia e prova costume: consigli utili per la bella stagione

La pressoterapia può aiutarci a superare a pieni voti la prova costume. Scopriamo come fare e dove acquistare il macchinario migliore.

La pressoterapia migliora la circolazione sanguigna, allevia il disagio e le tensioni muscolari, combattere la cellulite e gli inestetismi della pelle e, di conseguenza, affidarsi ai suoi massaggi può voler dire superare la prova costume a pieni voti. Scopriamo, dunque, quali sono i suoi benefici e dove acquistare il modello migliore.

Prova costume e pressoterapia

Lo scopo della pressoterapia è quello di favorire il drenaggio linfatico e, di conseguenza, quello di assottigliare (potenzialmente) le gambe e le braccia, migliorare la circolazione sanguigna, alleviare il disagio e il dolore a carico degli arti inferiori, combattere la cellulite e la ritenzione idrica.

La pressoterapia è un macchinario che esegue un dei massaggi linfatici drenanti. Questa tipologia di massaggio, un tempo, era affidata a dei professionisti, mentre oggi può essere eseguita anche in casa, proprio grazie alla progettazione e realizzazione di macchinari per la pressoterapia destinati all’uso domestico.

Prova costume e pressoterapia: consigli

La pressoterapia non è adatta alle persone che soffrono di:

trombosi venosa profonda

vene varicose

patologie del cuore e dei reni

asma

problematiche legate alla pressione sanguigna

I benefici che derivano dall’utilizzo regolare della pressoterapia sono, dunque, infiniti. Il suo utilizzo non richiede una preparazione specifica, ma al contrario! Non appena il dispositivo sarà stato avvolto intorno agli arti, la macchina invierà una sequenza di diverse pressioni dell’aria al dispositivo, passando dal premere sull’arto fino a sgonfiarsi del tutto, per poi ricominciare. L’intensità e la tipologia del massaggio possono essere selezionati preventivamente dall’utente, sulla base delle sue necessità. Si consiglia di non usare in gravidanza.

Pressoterapia: Amazon

Quella che segue è una breve lista su alcune delle migliori macchine per pressoterapia che Amazon propone ai clienti Prime, alla migliore offerta. Ogni singolo prodotto dispone di caratteristiche specifiche, che si distinguono dalle caratteristiche delle altre apparecchiature, che possono, in ogni caso, essere selezionate dall’utente, secondo la sua descrizione, sulla base delle proprie esigenze e necessità.

Pressoterapia per arti inferiori, modalità di massaggio varie e diversi livelli di intensità

La macchina che vi proponiamo è stata specificatamente progettata per trattare e rilassare gli arti inferiori, allo scopo di offrire sollievo e rilascio della tensione e per migliorare la circolazione sanguigna così da ridurre gli edemi, la sindrome delle gambe senza riposo e le vene varicose. La macchina dispone di un telecomando, quattro diversi livelli di intensità di massaggio e sei diverse tipologie di massaggio.

Pressoterapia professionale, qualità premium, gambali + addome XL

Questa macchina per la pressoterapia è dotata di un programma per il massaggio sequenziale, che si propone come obiettivo quello di ridurre i centimetri di troppo e rimodellare il corpo. Il massaggio si può personalizzare, scegliendo una tipologia specifica di massaggio e stabilire la durata. L’apparecchio è consigliato a chi desidera ridurre la cellulite, combattere la ritenzione idrica e tonificare i muscoli, ma a anche a chi desidera alleviare i disagi di piedi, caviglie e gambe gonfie, pesanti o stanche.

Pressoterapia professionale, uso domestico, gambali + Kit Slim Body

L’apparecchio è indicato sia per l’uomo che per la donna, dispone di un programma per il massaggio sequenziale e, a discrezione dell’utente, questo può essere preimpostato sulla base delle proprie esigenze o necessità, sia per tipologia che per durata. La macchina per la pressoterapia è progettata per l’uso domestico, esattamente come per i modelli precedenti, e si propone come obiettivo quello di rimodellare il corpo, tonificare e rassodare i muscoli, alleviare le tensioni, i dolori e i disagi prevalentemente degli arti inferiori, combattere la cellulite e la ritenzione idrica, favorire il dimagrimento.

