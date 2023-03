Prestininzi (La Sapienza): "Fondamentale che 'scienza mainstream' si apra al confronto"

Milano, 25 mar. (Adnkronos) - “Quello del clima è un argomento molto importante ed altrettanto complesso, più di quanto non venga generalmente fatto intendere. Con il libro che presento oggi, intitolato “Dialoghi sul clima tra emergenza e conoscenza”, da me curato ma ...

Milano, 25 mar. (Adnkronos) – “Quello del clima è un argomento molto importante ed altrettanto complesso, più di quanto non venga generalmente fatto intendere. Con il libro che presento oggi, intitolato “Dialoghi sul clima tra emergenza e conoscenza”, da me curato ma scritto con la collaborazione di 16 autori di alto livello, vogliamo fornire un quadro delle difficoltà e delle problematiche che riguardano il clima, nella speranza di far nascere la ‘scintilla’ del dialogo appunto”. Queste le parole di Alberto Prestininzi, professore di previsione, prevenzione e controllo dei rischi geologici dell’università La Sapienza di Roma, intervenuto in occasione della conferenza stampa “Custodire l’ambiente custodendo l’uomo – perché le bugie ambientaliste radicali minacciano la vita umana sulla terra”, organizzato da Pro Vita & Famiglia e La Nuova Bussola Quotidiana a Milano.

“Vogliamo sottolineare l’importanza del dialogo in un momento di assoluta incomunicabilità – ha proseguito Prestininzi – fatto di monologhi monotematici senza confronto. Prendo come esempio le emissioni di Co2, indicate da molti come la causa di una possibile catastrofe ambientale: noi però non ne siamo assolutamente convinti, così come non sono convincenti i modelli che propongono questi studiosi”.

“Gli effetti di questo modo di vedere le cose – ha concluso Prestininzi – osservabili sia a livello locale che europeo, sono quelle iniziative che stanno impoverendo il mondo. Trovo che sia molto grave che tutto ciò avvenga per aver assunto come vere delle ipotesi assolutamente non verificabili”.