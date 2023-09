Il prete di una chiesa di Casalnuovo, don Tommaso Izzo, ha organizzato una messa per Matteo Messina Denaro. I fedeli si sono indignati per questa sua decisione.

Prete organizza messa per Messina Denaro: fedeli infuriati

“Oggi 27.09.2023 ore 19.00 sarà celebrata la S. Messa per Matteo Messina Denaro” è il messaggio che è comparso sulla pagina Facebook della Parrocchia Licignano – Maria Santissima Annunziata di Casalnuovo, nella provincia di Napoli. Un annuncio che ha scatenato l’indignazioni di molti fedeli, che hanno commentato chiedendo a don Tommaso Izzo come fosse possibile organizzare una messa in onore di un personaggio come il boss mafioso. “La messa a suffragio, per prudenza pastorale, è annullata” è stato il messaggio comparso circa un’ora dopo l’annuncio. Un dietrofront dettato sicuramente dalle numerose polemiche sollevate dalla volontà del don di celebrare una messa per il boss di Cosa Nostra.

Prete organizza messa per Messina Denaro: “Lo ha chiesto un fedele”

“È stato un fedele a chiedermi di celebrare una messa in suffragio di Matteo Messina Denaro, gliel’avevo segnata, ma l’abbiamo annullata per prudenza pastorale” ha dichiarato don Tommaso Izzo. “Non sono stato io a pubblicizzare la messa su Fb ma un collaboratore. Però la messa è stata annullata” ha aggiunto.

“Ho appreso questa mattina dell’ aberrante intenzione di un parroco di celebrare una messa in suffragio per Matteo Messina Denaro. Una cosa assurda, inaccettabile, vergognosa. Siamo intervenuti prima con la nostra Polizia Locale e successivamente allertando il vescovo di questa follia. Mai e poi mai avrei consentito che nella città da me amministrata si celebrasse una messa per un mafioso: un esecutore ed un mandante di crimini atroci ed omicidi. Eravamo pronti ad intervenire anche con un’ordinanza per impedire questo scempio” ha commentato Massimo Pelliccia, sindaco di Casalnuovo.