Previsioni FMI 2026: Crescita Economica della Russia e Prospettive Future

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha comunicato una revisione delle sue stime sulla crescita economica della Russia per il 2026, abbassandola all’0,8%. Questo nuovo dato segna una diminuzione rispetto alla previsione precedente, che era fissata all’1%. In un contesto globale in cui la crescita è stimata al 3,3%, la Russia si trova ad affrontare sfide economiche significative, in un panorama meno favorevole rispetto ad altre nazioni.

Confronto con le previsioni globali

Il rapporto del FMI evidenzia che la Russia si colloca al di sotto della media dei mercati emergenti, fissata al 4,2%. Inoltre, è distante dalle economie avanzate, le quali si prevede cresceranno del 1,8% nel corso di quest’anno. La Banca Centrale Russa prevede per il 2026 una crescita del prodotto interno lordo (PIL) compresa tra 0,5% e 1,5%. Il Ministero dello Sviluppo Economico stima un incremento più modesto, pari al 1,3%.

Rallentamento economico e spese difensive

Il Fondo Monetario Internazionale ha mantenuto inalterata la previsione di crescita per il 2026, fissata allo 0,6%, un valore notevolmente inferiore al 4,3% registrato nel 2025, periodo in cui la Russia ha visto un aumento significativo delle spese per la difesa. Le proiezioni per il 2027 indicano una leggera ripresa, con una crescita prevista dell’1%.

Il contesto economico globale

In contrapposizione alle stime russe, il FMI ha rivisto al rialzo le previsioni per la crescita globale, portandole a 3,3%, grazie anche agli investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale. Negli Stati Uniti, la crescita è ora attesa al 2,4%, con un incremento di 0,3 punti percentuali rispetto alle stime precedenti. In Europa, invece, si prevede una crescita di 1,3%, mentre il Giappone mostra un andamento più lento.

Influenza di Stati Uniti e Cina sulla crescita globale

Le revisioni positive delle stime di crescita globale sono in gran parte attribuibili agli Stati Uniti e alla Cina, secondo quanto riportato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI). Questo scenario evidenzia le sfide economiche che la Russia deve affrontare in un contesto sempre più competitivo, dove le tendenze globali incidono pesantemente sulle economie locali.

Le nuove previsioni del FMI mettono in luce una realtà economica difficile per la Russia, caratterizzata da una crescita stagnante e preoccupazioni legate alle spese militari. Tale situazione potrebbe richiedere un ripensamento delle strategie economiche e politiche nel prossimo futuro.