Previsioni meteo del weekend: torna il caldo torrido in Italia

Previsioni meteo del weekend: torna il caldo torrido in Italia

Secondo gli esperti del meteo in questo secondo weekend di settembre tornerà il caldo torrido: le previsioni dei prossimi giorni

L’estate più calda di sempre sta per volgere al termine, ma le alte temperature non ne vogliono ancora sapere di abbandonare il nostro Paese. Secondo le previsioni meteo degli esperti, infatti, dopo un breve ribasso vissuto negli ultimi giorni, durante il secondo weekend di settembre i termometri torneranno a far schizzare i propri valori verso l’alto.

Previsioni meteo, caldo torrido nel weekend: l’azione del ciclone Daniel

Il maltempo che negli ultimi giorni aveva investito l’Italia, e soprattutto le regioni del Sud, stava quasi per farci dimenticare le settimane più torride dell’anno, ma l’estate per il momento non può ancora considerarsi conclusa. Il ciclone Daniel prosegue nelle sue operazioni di incameramento di aria calda dal bacino Mediterraneo e già dalle prossime ore tornerà ad agire sul nostro Paese. Il grande caldo, dunque, tornerà inesorabilmente a bussare alle nostre porte con le temperature medie che si assesteranno ancora una volta ben al di sopra delle medie stagionali.

Le regioni italiane interessate

In generale, le alte temperature colpiranno un po’ tutte le regioni italiane. Cielo sereno e soleggiato al Nord e al Centro, mentre al Sud – soprattutto tra Calabria e Sicilia – resisteranno ancora le nuvole. I termometri arriveranno a segnalare anche 35 o 36 gradi centigradi per un fine settimana che, pur a settembre, sembra essere quello di Ferragosto.