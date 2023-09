Tragedia a Livorno, dove la scorsa notte un ragazzo di 29 anni ha perso la vita in un terribile scontro tra l’auto dov’era a bordo al momento dello schianto e un camion.

Incidente mortale a Livorno: un 29enne perde la vita

Il sinistro è avvenuto in via Leonardo da Vinci, nella zona portuale, poco prima dell’una di notte. La polizia locale è attualmente al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica precisa di quello che è accaduto e ha disposto la chiusura della strada stradale: ad ogni modo, in base alle primissime ricostruzioni, sembra che l’auto dove viaggiava il giovane avrebbe avuto un frontale con il mezzo pesante che procedeva in direzione opposta. L’impatto, violentissimo, avrebbe poi scaraventato la vettura contro un muretto. Per l’uomo alla guida dell’auto, che è rimasto incastrato tra le lamiere, non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Immediato, ma inutile, l’intervento del 118 per il 29enne

I membri del 118 hanno raccolto immediatamente la chiamata di soccorso giunta subito dopo l’incidente e sono accorsi sul posto cercando disperatamente di rianimare il 29enne, senza però riuscire a salvargli la vita. Nel frattempo il conducente del camion, un 30enne, è stato trasportato al più vicino ospedale con un forte dolore toracico.