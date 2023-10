Previsioni meteo Giuliacci: il cambio di stagione è per l'ennesima volta rim...

Previsioni meteo Giuliacci: il cambio di stagione è per l'ennesima volta rim...

Le previsioni meteo di Giuliacci fanno sapere che le temperature medie in Italia risultano ancora sopra la media, con qualche piccola situazione di freddo, ma che resta comunque un’eccezione all’interno di un clima, tutto sommato, ancora estivo. Al momento le piogge sono state , anzi, degli eventi positivi, soprattutto in luoghi con scarsità di precipitazioni come Sardegna, Sicilia e Sud Italia; territori questi dove si registra un forte deficit idrico. Prima dell’arrivo delle temperature più basse è dunque essenziale irrigare il terreno con abbondanti precipitazioni. Tuttavia, il freddo intenso quando arrriverà?

Previsioni meteo Giuliacci: nessun crollo verticale delle temperature

Stando alle previsioni meteorologiche, non si osservano attualmente segni di un repentino calo delle temperature in verticale, né vi sono indizi di un anticipato arrivo della stagione invernale, nemmeno per un breve periodo.

Previsioni meteo Giuliacci: la situazione al Sud

In particolare nelle regioni meridionali, le temperature rimarranno costantemente superiori alla media per questo periodo dell’anno. L’estate, dunque, sta gradualmente sfumando verso un Natale che si preannuncia più caldo del consueto.

Previsioni meteo Giuliacci: un ottobre all’insegna del caldo

Al momento non sembrano esserci segni di un imminente cambio di stagione verso temperature più fredde. Il mese di ottobre del 2023, particolarmente caldo, soprattutto nella prima parte, continua a mantenersi costantemente mite.