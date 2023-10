Torna la paura del terremoto a Napoli. In tarda mattinata è stata registrata una nuova scossa tra Pozzuoli e Campi Flegrei.

La scossa di terremoto

Alle ore 13:17 un terremoto di magnitudo 2.0 è è stato registrato dall’Ingv nella zona tra Pozzuoli e i Campi Flegrei a una profondità di 3 chilometri.

Non si sono registrati danni a persone e cose.

Dopo il forte terremoto del 27 settembre la zona torna a essere colpita da uno sciame sismico.

Il terremoto a Rovigo

Giusto a ieri risale la scossa di terremoto di magnitudo 4.2 a Rovigo, in Veneto, ma che si è fatta sentire anche in Emilia-Romagna, raggiungendo addirittura Bologna. Sono stati momenti di panico quelli di ieri, benché non si siano registrati danni. Alla memoria delle persone è infatti ritornato subito il ricordo della strage del 2012 avvenuta proprio in Emilia.