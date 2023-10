Terremoto di magnitudo 2.6 in Irpinia, con epicentro in provincia di Avellino: la scossa è stata avvertita dalla popolazione

Nella serata di ieri, domenica 22 ottobre, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6, con epicentro a Volturara, in provincia di Avellino, ad una scarsa profondità. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, ma fortunatamente non ci sono stati danni al territorio e alle persone.

Terremoto Irpinia: scossa di magnitudo 2.6

Erano da poco passate le ore 21 della serata di ieri (più precisamente erano le 21:03) quando una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 ha colpito l’area dell’Irpinia. Il terremoto ha avuto il suo epicentro fra i comuni di Volturara e di Serino. A localizzarlo, come spesso accade in questi casi, sono satti i sismologi che lavorano per l’INGV (l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia).

Terremoto Irpinia: la reazione della popolazione

Il terremoto, seppur non possa essere considerato forte, è stato percepito in maniera indistinta dalla popolazione che in quei minuti concitati si è riversata fra le strade. Fortunatamente, però, la lieve intensità del sisma h evitato il disastro: non ci sono stati danni nè alle persone nè alle cose.