Stando alle più recenti previsioni meteo, la tempesta Domingos è ormai pronta ad arrivare in Italia, portando sullo stivale una nuova ondata di maltempo. Quali saranno le aree più colpite da nubifragi e forti venti nella Penisola?

Previsioni meteo: in Italia arriva la tempesta Domingos

Esaurito il transito della tempesta Ciran che, durante la scorsa settimana, ha causato danni in diverse Regioni e soprattutto in Toscana, è in arrivo in Italia la tempesta Domingos. La perturbazione, proveniente dalla Francia, porterà piogge e venti forti soprattutto al Centro e al Sud della Penisola.

Già a partire dal pomeriggio di martedì 7 novembre, sono attese precipitazioni nel basso Lazio e su Abruzzo, Campania, Calabria, Molise, Puglia e Basilicata. I rovesci, nella giornata di mercoledì 8 novembre, raggiungeranno anche Sicilia e Sardegna.

Al Nord, invece, il meteo sarà più stabile anche se si contraddistinguerà per nuvolosità intensa, qualche temporale sul Triveneto e nebbie locali in pianura Padana.

Previsioni meteo di novembre, come cambia il clima con l’arrivo della tempesta Domingos in Italia

Per quanto riguarda il meteo in Europa, è stata rilevata una profonda depressione tra Groenlandia e Islanda con forti venti e mareggiate, causata da correnti di aria polare dal Labrador. La depressione, nelle ultime ore, ha già raggiunto le coste atlantiche della Francia e del Regno Unito.

Contestualmente, la tempesta Domingos continuerà ad avanzare verso l’Italia, portando piogge e nubifragi sia giovedì 9 che venerdì 10 novembre.

Nel pomeriggio di giovedì 9, in particolare, il clima comincerà a peggiorare al Nord-Ovest. Sono attese lievi precipitazioni sulla Liguria e sull’arco alpino.

Venerdì 10, invece, abbondanti temporali raggiungeranno la costa tirrenica, interessando specialmente Lazio, Campania e Toscana meridionale.

La situazione nel weekend

Il maltempo connoterà anche il weekend di San Martino che potrebbe vedere l’arrivo di un vortice ciclonico. Nel caso in cui un simile scenario dovesse essere confermato, la fase di instabilità climatica in Italia si protrarrebbe almeno fino al prossimo martedì 13 novembre.

Confermata, nei prossimi giorni, anche la ventilazione di libeccio che resterà forte. L’instabilità sarà accompagnata da un ulteriore calo delle temperature che, finalmente, si allineeranno alla media stagionale.