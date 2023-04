Previsioni meteo, scendono le temperature: maltempo al nord

Acquazzoni e temporali in diverse parti d'Italia: le previsioni meteo per il ponte del 25 Aprile sono negative

Scendono le temperature e la pioggia la farà da padrone. Il meteo non viene in aiuto agli italiani che pensavano di sfruttare il ponte del 25 Aprile per organizzare una gita fuori porta.

Meteo, le previsioni per il ponte del 25 Aprile: maltempo al centro nord

Un impulso instabile sarà di passaggio sull’Italia nei giorni di lunedì 24 e martedì 25 Aprile. In moltissime regioni italiane, soprattutto quelle del centro nord, proseguiranno i rovesci: si attendono piogge abbondanti e temporali sparsi. Brutto tempo anche in Puglia, Molise e Campania. Secondo quanto spiegato dagli esperti metereologici, grosse nubi copriranno i cieli sopra le Marche, l’Umbria e la Toscana. In Trentino è prevista neve attorno ai 1800 metri di quota con temperature bassissime nel capoluogo.

Quando tornerà il bel tempo sull’Italia?

Dopo giorni di brutto tempo, qualcosa cambierà a partire da mercoledì 26 Aprile. Quel giorno in Italia tornerà l’alta pressione che porterà bel tempo e un nuovo rialzo delle temperature. Al momento, si prevede che il sole spelderà sulla maggior parte del nostro Paese in occasione del ponte del 1 Maggio.