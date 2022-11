Previsioni meteo venerdì 18 novembre, allerta gialla per maltempo: le regioni coinvolte

Previsioni meteo venerdì 18 novembre, allerta gialla per maltempo: le region...

Il maltempo perdurerà sulla penisola anche nella giornata del 18 novembre. La protezione civile ha diramato l'allerta gialla per diverse regioni.

Siamo arrivati quasi alle porte di un nuovo weekend e già nelle prossime ore potremmo aspettarci una nuova perturbazione che attraverserà diverse aree della nostra penisola.

La Protezione Civile ha diramato, attraverso il consueto bollettino relativo alla fase previsionale di venerdì 18 novembre, l’allerta gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico.

Previsioni del meteo 18 novembre, le regioni coinvolte dall’allerta gialla

Di seguito vediamo quali sono le regioni interessate dall’allerta maltempo per venerdì 18 novembre:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Basilicata: Basi-D

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-5, Marc-3

Toscana: Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Costa, Lunigiana, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Toscana: Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Costa, Lunigiana, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Nera – Corno, Medio Tevere

LEGGI ANCHE: Maltempo all’Isola d’Elba, strade invase dall’acqua: auto trascinate e persone intrappolate in casa

Le previsioni del meteo per il 18 novembre

Nel frattempo, stando a quanto riporta meteo.it, nella giornata del 18 novembre la perturbazione dovrebbe attraversare la nostra penisola in modo “fugace” in quanto dal pomeriggio dovrebbero verificarsi delle schiarite. Le ultime piogge in particolare dovrebbero interessare la zona del basso Tirreno.