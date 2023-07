L’ex generale statunitense Robert Abrams ha parlato della rivolta Wagner in Russia e del probabile triste destino a cui è andato incontro il generale dei mercenari Yevgeny Prigozhin. Secondo Abrams, Progzhin è probabilmente morto e anche l’incontro che è stato mostrato con Vladimir Putin sarebbe stato in realtà costruito ad arte.

Russia, Yevgeny Prigozhin è morto? Le parole di un generale USA

L’ex generale USA Robert Abrams è stato intervistato da ‘ABC News’e ha parlato della rivolta Wagner avvenuta in Russia a metà Giugno. I mercenari di Prigozhin hanno messo in seria difficoltà il Cremlino arrivando a circa due ore di marcia da Mosca, ma poi hanno desistito nei loro piani di rivoluzione. Da quel momento, la posizione di Prighozin è sempre sembrata in serio pericolo: ma il generale è davvero morto? Questa sembra essere l’ipotesi portata avanti da Abrams che ha spiegato: “A mio avviso è imprigionato o è morto. La mia valutazione personale è che dubito che vedremo Prigozhin mai più pubblicamente.”

L’incontro con Putin: che cosa è successo il 29 Giugno

Secondo Abrams persino l’incontro tra Prigozhin e Putin dello scorso 29 Giugno sarebbe stato montato ad arte: “Secondo me è stato simulato“. L’ex generale statunitense poi chiude la sua intervista ribadendo ancora il concetto: “Personalmente sono convinto che sia morto e se non lo è sarà imprigionato da qualche parte.”