Per qualche giorno Evgeny Prigozhin e i suoi mercenari della Wagner avevano messo a serio pericolo Mosca, con quel tentativo di colpo di stato che è stato fermato a pochi chilometri dalla capitale russa.

Russia, Evgeny Prigozhin e la rivolta della Wagner

Dopo che la missione rivoluzionaria della Wagner è stata abortita, il leader del gruppo di mercenari, Evgeny Prigozhin, era sostanzialmente scomparso. Ciò che si sapeva di lui era che era stato mandato in Bielorussia, ma le dichiarazioni pubbliche erano diventate sempre più rare. Ma ecco che, dopo un lungo periodo di silenzio, Prigozhin è tornato a parlare utilizzando per l’occasione i suoi canali social.

Evgeny Prigozhin è tornato e attacca i media russi

Evgeny Prigozhin è tornato e ha attaccato frontalmente i media russi che parlano della Wagner: “Leggere i giornali, sentire le storie in tv, mi fa stare molto male, i b*stardi della tv, che ieri ammiravano i ragazzi della Wagner, ora stanno versando ogni tipo di veleno… Ricordate, b*stardi della tv, che non sono stati i vostri figli a combattere nelle nostre file, non sono stati i vostri figli a morire, ma voi, b*stardi, state facendo audience con storie come questa.”