Guerra in Ucraina, Putin incontra Prigozhin in Russia: "Tornate a combattere"

Guerra in Ucraina, Putin incontra Prigozhin in Russia: "Tornate a combattere"

Vladimir Putin a tu per tu con Yevgeny Prigozhin e i comandanti della Wagner. È arrivata oggi l’ufficialità dell’incontro tra le due parti (che s’è svolto in realtà il 29 giugno scorso), in cui il leader sovietico ha chiesto loro di tornare a combattere per la Russia.

Putin ha incontrato Prigozhin e i comandanti della Wagner, che hanno ribadito il loro sostegno al leader russo

L’incontro è avvenuto al Cremlino. A renderlo noto è stato il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov, che ha riportato come Putin abbia ascoltato le spiegazioni del fondatore del gruppo paramilitare e ha “offerto loro ulteriori opzioni di lavoro e di impiego nei combattimenti”.

Dopo quella che da più parti è stata definita come la più grave sfida a Putin da quando è salito al potere, in riferimento al tentato ammutinamento del gruppo Wagner del 24 giugno scorso, il presidente russo ha accolto Prigozhin e i suoi comandanti in una riunione che sarebbe durata circa tre ore.

Putin avrebbe fornito “una valutazione delle azioni della compagnia al fronte durante l’Operazione militare speciale (in Ucraina ndr)”, stando a quanto affermato da Peskov, e ha “anche dato la sua valutazione degli eventi del 24 giugno. Ha ascoltato le spiegazioni dei comandanti e ha offerto loro ulteriori opzioni per l’impiego e il combattimento“.

Nell’ambito della riunione, Prigozhin e i comandanti hanno ribadito il loro appoggio a Putin, dichiarandosi apertamente “suoi fedeli sostenitori e di essere pronti a combattere per la loro patria“. Il capo della Wagner ha spiegato poi come l’ammutinamento non intendesse rovesciare il governo, bensì a “consegnare alla giustizia” l’esercito e i capi della difesa per azioni “non professionali” in Ucraina.