Nicki Minaj tra applausi e imbarazzo: l’episodio che ha visto protagonisti Trump e Vance all’AmericaFest. Ecco cosa è accaduto.

Durante un evento politico giovanile organizzato da Turning Point USA, Nicki Minaj ha attirato l’attenzione non solo per i suoi elogi a Donald Trump, ma anche per una clamorosa gaffe pubblica citando Vance, mostrando come anche figure famose possano commettere errori imprevisti in contesti delicati.

L’elogio di Nicki Minaj che si trasforma in gaffe

Durante una conferenza in Arizona organizzata da Turning Point USA, Nicki Minaj ha catturato l’attenzione del pubblico con un intervento dai toni sorprendenti. La rapper e cantautrice ha inizialmente elogiato Donald Trump, definendolo “il nostro affascinante e impetuoso presidente”, e indicando lui e il vicepresidente JD Vance come “modelli straordinari” per i giovani.

Tuttavia, parlando in diretta, Minaj ha commesso un clamoroso scivolone: “I giovani hanno come riferimento l’assassino JD Vance“. Subito consapevole dell’errore, l’artista si è fermata, portandosi la mano alla bocca, visibilmente sorpresa dalla propria affermazione.

Prima elogia Trump, poi la clamorosa gaffe con Vance: imbarazzo e polemiche contro Nicki Minaj

Sul palco con Minaj c’era Erika Kirk, vedova di Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso lo scorso settembre. La Kirk ha scelto di sdrammatizzare la situazione, ridendo e rassicurando la cantante: “Credimi, non c’è niente di nuovo sotto il sole che io non abbia già sentito, quindi non preoccuparti“.

L’episodio, avvenuto durante un’edizione commemorativa dell’AmericaFest dedicata a sensibilizzare i giovani su temi politici, ha dimostrato come momenti di imbarazzo possano trasformarsi in gesti di comprensione e leggerezza, senza compromettere il messaggio principale dell’evento.