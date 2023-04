Primo Maggio con maltempo: le regioni colpite e fino a quando durerà

Ci saranno almeno due giorni di forte maltempo sull’Italia, che è appena iniziato. Il Primo Maggio sarà caratterizzato da piogge, temporali e grandine, con aria fredda e umida.

Primo Maggio con il maltempo: fino a quando durerà

Dalla giornata di oggi, domenica 30 aprile, una perturbazione ha raggiunto il Mediterraneo, con piogge e temporali sull’Italia. Nella giornata della Festa dei Lavoratori rimarrà il maltempo e la pioggia andrà avanti per qualche giorno. Secondo le previsioni, solo con l’arrivo del prossimo weekend ci sarà un miglioramento del tempo. Il picco del maltempo si toccherà tra le giornate di domenica e lunedì, anche se le prime avvisaglie si sono già presentate sabato, in Piemonte. A nord-ovest si potrebbero accumulare da 70 fino a 100 mm di pioggia. Rovesci anche temporaleschi segnalati su medio e basso Adriatico, in particolare in Puglia e Basilicata. Domenica e lunedì saranno le giornate peggiori dal punto di vista meteo. Lunedì 1 maggio sarà una giornata “burrascosa” su diverse regioni italiane. Anche le temperature subiranno un calo significativo.

Meteo, le previsioni per domenica 30 aprile e lunedì Primo Maggio

Oggi, domenica 30 aprile, il tempo sarà nuvoloso al nord, con piogge e rovesci, localmente a carattere temporale, a nord-ovest. Al centro nuvolosità diffusa con piogge a carattere sparso e al sud nuvolosità irregolare con piogge in arrivo. Nelle prossime ore è allerta meteo gialla per rischio temporali in alcuni settori di cinque regioni: Lazio, Molise, Campania, Piemonte e Umbria.

Nella giornata di domani, Primo Maggio, il tempo sarà nuvoloso, con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco tra il nord-ovest e la Lombardia. Al centro il tempo sarà nuvoloso, con piogge e rovesci diffusi, anche intensi. Nuvoloso anche al sud, con piogge e temporali, anche intensi nelle ore centrali. Le temperature saranno in calo.