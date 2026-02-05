Argomenti trattati
La leucemia mieloide è una grave neoplasia del sangue che si sviluppa all’interno del midollo osseo, il tessuto responsabile della produzione delle cellule ematiche. Quando questo processo si altera, le cellule immature iniziano a moltiplicarsi in modo incontrollato, ostacolando la produzione di globuli normali e compromettendo così importanti funzioni dell’organismo.
Esistono forme acute e croniche di leucemia mieloide, ma in questo articolo ci concentriamo soprattutto sui sintomi della forma acuta, nota come Leucemia Mieloide Acuta (LMA), che richiede una diagnosi tempestiva e un trattamento immediato.
Riconoscere i sintomi precocemente può fare la differenza e portare a una diagnosi rapida, elemento fondamentale per affrontare la malattia con le cure più adeguate.
Come si manifesta la leucemia mieloide
La leucemia mieloide colpisce il midollo osseo e il sangue interferendo con la produzione di cellule normali come i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. La crescita incontrollata di cellule malate provoca una carenza di sangue sano, con un’ampia gamma di possibili sintomi.
I primi segnali possono essere vaghi, simili a quelli di altri disturbi più comuni, ma è importante non sottovalutarli, soprattutto se persistono o peggiorano nel tempo.
Sintomi causati dalla carenza di globuli rossi (anemia)
Quando la produzione di globuli rossi è compromessa, l’organismo riceve meno ossigeno e questo può causare:
-
Affaticamento e debolezza persistenti
-
Pelle pallida o spento
-
Fiato corto anche dopo sforzi minimi
-
Capogiri o sensazione di svenimento
-
Mal di testa frequenti
Questi sintomi sono comuni anche in altre condizioni, ma quando si manifestano insieme e in modo persistente, è consigliabile consultare un medico.
Segni legati alla ridotta immunità
La leucemia mieloide può compromettere la produzione di globuli bianchi sani, responsabili della difesa immunitaria.
In questo caso possono presentarsi:
-
Infezioni frequenti o ricorrenti
-
Febbre inspiegabile o sudorazioni notturne
-
Sensazione di malessere generale
Quando il sistema immunitario è debole, anche infezioni lievi possono diventare più gravi o durare più a lungo del normale.
Sintomi dovuti alla carenza di piastrine
Le piastrine sono fondamentali per la coagulazione del sangue. Se la loro produzione è insufficiente, possono comparire:
-
Facile formazione di lividi o macchie rosso‑viola sulla pelle
-
Sanguinamento dalle gengive o dal naso
-
Emorragie che richiedono più tempo a fermarsi
-
Cicatrici che sanguinano facilmente
Questi fenomeni sono spesso tra i primi segnali che qualcosa non va nella produzione delle cellule ematiche.
Altri segnali di allarme
La leucemia mieloide può causare anche altri sintomi più generali o specifici, tra cui:
-
Perdita di peso inspiegabile
-
Dolori alle ossa o alle articolazioni
-
Gonfiore o fastidio nell’addome dovuto a milza o fegato ingrossati
-
Dolori o sangue nelle gengive
-
Petecchie (piccole macchie rosse sulla pelle)
-
Sudorazioni notturne
Questi segnali non sono esclusivi della leucemia mieloide, ma, se presenti insieme ad altri sintomi, richiedono una valutazione medica approfondita.
Perché è importante la diagnosi precoce
La leucemia mieloide acuta può progredire rapidamente e, senza intervento medico, può portare a complicazioni gravi. Per questo motivo, riconoscere i sintomi e non sottovalutare i segnali del corpo è essenziale.
La diagnosi si basa su esami specifici del sangue e del midollo osseo eseguiti da specialisti in ematologia, che permettono di identificare con precisione la malattia e di definire il percorso terapeutico più appropriato.
Il momento migliore per consultare un medico è quando si presentano i sintomi elencati ma sono anche associati ad altri condizioni come:
-
Il persistere per settimane
-
Comparsa di più sintomi contemporaneamente
-
Peggioramento nel tempo
In questo caso è fondamentale rivolgersi al medico per approfondire il quadro clinico e, se necessario, eseguire indagini diagnostiche.