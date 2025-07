Simone Cristicchi annulla il concerto in Valle d’Aosta per problemi di salu...

Simone Cristicchi è stato costretto a cancellare il concerto previsto in Valle d’Aosta a causa di un problema di salute che lo ha colpito improvvisamente. L’artista, molto amato dal pubblico, ha preferito sospendere l’attività per prendersi il tempo necessario per il recupero.

Problemi di salute fermano Simone Cristicchi: annullato il concerto in Valle d’Aosta

Simone Cristicchi ha dovuto cancellare il concerto previsto in Valle d’Aosta a causa della diagnosi di paralisi di Bell, una condizione che ha compromesso temporaneamente la mobilità del suo volto.

Il cantautore ha deciso di prendersi il tempo necessario per recuperare, rinunciando così all’evento per motivi di salute. I fan, pur dispiaciuti, gli hanno espresso il loro sostegno e attendono con fiducia il suo ritorno sul palco.

“Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell (una forma di paralisi del nervo facciale), una condizione temporanea che richiede riposo e attenzione“, ha concluso il cantautore romano.

Cos’è la paralisi di Bell e come si cura

Il nervo facciale passa dietro l’orecchio e controlla i movimenti del volto, come muovere la fronte, chiudere gli occhi e sorridere, oltre a regolare salivazione e lacrimazione. Quando questo nervo si gonfia o si comprime in un punto stretto dietro l’orecchio, la trasmissione dei segnali nervosi si interrompe, causando la paralisi di Bell, una forma temporanea di blocco dei muscoli facciali.

Questa condizione è spesso causata da infezioni dell’orecchio, colpi d’aria o dal virus dell’Herpes Zoster. La terapia prevede cortisone per ridurre l’infiammazione e vitamine del gruppo B per favorire la rigenerazione nervosa. Il recupero può durare da 20 giorni a due mesi.